歐陽龍、傅娟生了三千金，如今全都進了演藝圈發展，而二女兒歐陽娜娜，無疑是三姊妹中人氣及知名度最高的，近年將事業重心放在大陸的她，陸續參加了多檔綜藝、真人秀，包含播出中的《潮流合夥人2》，只是人紅是非多，歐陽娜娜繼擅自拿人東西後又惹議，不但被酸變胖，還因愛借穿異性衣服，惹粉絲不滿。

歐陽娜娜與陳偉霆、范丞丞、劉雨昕、周揚青等，一同錄製真人秀《潮流合夥人2》，節目最大的特色是展現每個人私下的穿搭品味，不過歐陽娜娜卻一開始就準備不足，喊出「衣服帶不夠」，之前還擅自進「大哥」陳偉霆的房間拿飾品穿戴，被發現也是笑鬧帶過，反倒陳偉霆溫柔不計較，被讚大氣。

事實上，19歲的歐陽娜娜在節目中被當老么疼愛，穿搭的東西不夠，周揚青就曾溫暖相助，要歐陽娜娜拿她的衣服穿，但娜娜身上出現的，卻總是男嘉賓的東西，諸如陳偉霆的睡衣、范丞丞的襯衫等，讓不少觀眾看不下去，覺得她總用異性的東西觀感不佳，又未經同意就拿人東西，這更加不妥，直言「跟小偷沒兩樣」。

除此之外，還有人發現歐陽娜娜在節目中體態不似過去輕盈，臉蛋明顯圓了不少，腰也粗了一圈，感覺相當臃腫，被譏胖成大媽認不出來，但有粉絲緩頰，說她之前上央視跨年節目時，身材還很纖細，應該只是衣服顯胖而已。

(中時新聞網)