苗栗縣政府推動「苗栗縣危老重建推動師」制度，去年底啟動培訓計畫2.0，6日危老推動師獲頒證書，攜手推動城鄉建設。（何冠嫻攝）

苗栗縣繼台北市之後，為全國第2個建立「苗栗縣危老重建推動師」制度的縣市，培訓81位危老推動師，成功推動危老重建，去年底再推動培訓課程2.0，6日苗栗縣長徐耀昌頒發38位危老重建推動師證書，攜手重建危老，協助都市更新。

苗栗縣屋齡30年以上的住宅超過全縣住宅的5成，因應高齡化社會的來臨，老舊房屋普遍缺乏電梯、無障礙設施，年長者出入不便，並改善危險房屋，縣府推動危老屋重建政策，制定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」外，亦提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，還有符合危老條例即給予6％至10％容積獎勵，提升土地利用與不動產開發效益。

苗栗縣並培訓危老重建推動師深入社區主動輔導協助，去年核定苗栗市、頭份市、竹南鎮、公館鄉共10件危老重建計畫，其中有8件即是由危老重建推動師輔導推動成功。

工商處長黃智群表示，危老重建推動師組成背景多元，包含建築師、地政士、不動產仲介及開發業者，皆為縣內土地開發與城市建設的重要推手，並藉危老重建推動師自身的專業背景知識，協助民眾辦理結構安全性能評估、整合居民意願、編撰重建計畫、建築設計施工等，以一條龍式的服務，加速都市再生，改善生活及居住安全。

徐耀昌表示，前年培訓81位危老重建推動師，去年12月下旬再舉辦危老重建推動師培訓課程2.0，38位學員經密集訓練，並通過結訓測驗後6日正式授證成軍，期待提振苗栗城鄉建設發展。

(中時 )