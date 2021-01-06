美式賣場好市多（Costco）是許多民眾愛逛賣之一，在消費前先搜尋社團經驗分享，從食品到生活用品及藥品，都深受大家喜愛，而雞蛋更是每車至少一盒，就有消費者分享為何好事多的蛋偏大，且從蛋黃顏色及蛋白濃稠度都比較造成好口碑，今年好市多又出新招，要還給母雞自由只售非籠養蛋。

Costco好市多近日落實新的動物福利政策，雞蛋供應鏈全面販售非籠養雞蛋。讓母雞不要受到禁錮，好市多認為「選擇這麼做除了是對動物福利的關注，更是因為這是在做正確的事」。

歐洲食品安全局等機構的研究就發現，與非籠養雞蛋相比，籠養雞蛋場受到沙門氏菌菌株污染的風險更高，台灣衛生福利部疾病管制署的疫情調查報告也發現，近年有疑因食用受沙門氏菌污染之雞蛋產品而造成集體食物中毒事件，農委會亦曾從多個傳統籠養雞場的雞蛋中發現芬普尼殘留超標的「毒蛋」。

Costco好市多今年將響應銷售非籠養蛋。(圖/品牌提供)

台灣防止虐待動物協會、國際人道協會（Humane Society International）和世界動物保護協會（World Animal Protection）都鼓勵食用放養雞蛋(非籠養雞蛋)，因為籠養母雞如一生被關在鐵籠裡，無法正常築巢、棲架、覓食以及砂浴等，易造成母雞代謝不良、骨質疏鬆，引發疾病或感染的機率也相對提高，加上雞蛋、籠子、設備和動物身上亦沾有糞便存在了食品安全風險，這新的政策又會好市多社團的消費者暴動，準備比蛋黃、蛋白及分享雞蛋作法。

(中時新聞網)