合正(5381)將在1月29日召開股東臨時會，進行董事全面改選，而就董事提名名單中，四席董事及三席獨立董事候選人都是大宇資(6111)董事長涂俊光人馬，大宇資透過這次改選，1月底將正式入主合正。

涂俊光以其天使基金、大宇資及全達，取得合正持股，合正除了原本的獨立董事齊德彰外，其他董事都是新面孔，但新團隊也支持齊德彰繼續擔任獨董。

四席董事候選人，包括涂俊光、謝芳書（大宇資法人董事代表）、陳瑤恬(大宇資訊營運長)、莊仁川（全達及創新新零售法人董事代表）：三席獨立董事候選人包括：古曉晨、齊德彰及高煥堂。

涂俊光去年取得全達經營權，這次再次入主合正，合正主要為鑽孔用潤滑鋁蓋板(LAE)、多層壓合基板(MLB)、環保型密胺板(鑽孔用下墊板)、銅箔基板(CCL)之製造、加工、研發及買賣業務及轉投資事業產品美容保養護膚品。目前與全達無業務關係，透過此次經營權變動，未來也不排除全達成為其產品通路商之一。

(時報資訊)