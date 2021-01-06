美國併購公司凱雷投資集團（Carlyle Group）周三宣布將收購日本Rigaku Corp，坐實了稍早前媒體稱該交易價值約10億美元的報導。此外，這家日本X光測試工具製造商擬在交易後發行股票上市。

如果順利達成交易，這可能是凱雷新成立之規模達2580億日圓（25億美元）之日本收購基金的第一筆投資，也將是凱雷在日本進行的第四個、同時是該公司在日本歷來規模最大的投資案。近年來全球收購基金持續在日本擴張業務。

凱雷發布聲明表示，凱雷將持有Rigaku約80%股份，而Rigaku執行長將保留20%股份，但聲明中未提及交易價值的相關細節。

《日經新聞》稍早前報導，凱雷的投資額預計約為1000億日圓（相當於9.729億美元）。

Rigaku成立於1951年，為半導體製造與製藥等許多產業提供基於X光的分析、測量與測試儀器。Rigaku另外發布聲明表示，透過與凱雷結盟，Rigaku計畫在未來幾年內讓這家控股公司上市。該公司並表示其全年營收約為440億日圓，其中約三分之二來自海外業務。

(時報資訊)