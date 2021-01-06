橫濱流星從小就是空手道高手，高踢腿連職業選手都吃不消。（威視電影提供）

由《明天，我要和昨天的妳約會》導演三木孝浩執導，《東京妄想女子》吉高由里子、《初戀那件大事》橫濱流星主演的催淚愛情新作《想見你的愛》，將於1月22日全台感動上映。新生代鮮肉男神橫濱流星新片化身失意拳擊手，不僅首度嘗試一頭頹廢中捲髮造型，更在開拍前兩個月展開密集特訓，加上嚴格飲食控制，開拍前整個人大上一號，成功增重10公斤，練成一身精實壯肌！從小便是空手道高手的他，在《想見你的愛》中與客串演出的職業拳擊手在擂台上真實對打，出色的表現以及不可思議的超強專注力獲得極高讚賞，尤其是他驚人的「超強高踢腿」，讓職業拳擊手都坦言：「有場戲我要挨下他兩腳，拍完後連我都有點頭昏了！」

日本新生代男星橫濱流星自日劇《初次戀愛那一天所讀的故事》中以「粉紅頭不良少年」一角爆紅，隨後一鼓作氣街接演多部令人心動的角色，成功晉升新一代日劇男神，他在最新的電影《想見你的愛》中飾演一位失意拳擊手，為呈現出角色中不重外表的不羈形象，劇組特地為他打造出一頭凌亂頹廢的中捲髮，橫濱流星坦承這是他從未嘗試過的造型！此外，在今日曝光電影的幕後花絮中可見，橫濱流星在開拍前兩個月便接受專業拳擊手一連串艱苦特訓，並在嚴格的飲食控制及體能訓練下，成功增重十公斤，讓對戲的拳擊手都驚嘆：「開拍前他整個了人大了一號！」成功練出精實壯肌的他，在電影中還有不少赤裸上身的拳擊鏡頭，讓粉絲可大飽眼福！

現年24歲的橫濱流星早在出道之前就是武打高手，自小學一年級便學習空手道，14歲時就曾奪下青年組55KG世界冠軍！去年在日劇《輪到你了》中便曾大展空手道絕技，帥度逼人；也曾在綜藝節目中示範高踢腿，一腳飛踢2米20高驚呆眾人，成了貨真價實日本最「強」小鮮肉！而橫濱流星的矯健身手也成為此角色首選，導演三木孝浩表示：「曾在網路上看過他空手道冠軍賽的影片，他敏捷的身手和絕佳的運動能力讓我備受感動！」而在《想見你的愛》中有多場擂台賽對打戲，為求逼真導演找來多位知名職業拳擊手客串演出，和橫濱流星在擂台上真實對打，對此他坦言：「起初有些膽怯，但這也讓我對鏡頭呈現有更大安全感。」而他出色的表現以及驚人的專注力，也獲得這些職業選手的高度讚賞，其中選手栗秋祥梧便透露：「他踢腿的動作是拳擊賽不常見的，有場戲我要挨下他兩腳，拍完後連我都有點頭昏了！」而選手小笠原瑛作則表示：「在我心中他不但是個演員，也是真正的格鬥技選手！」

(中時 )