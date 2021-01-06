世界銀行發布半年一次的《全球經濟展望》(Global Economic Prospects)報告，疫情加速經濟增長放緩的趨勢，並提高全球經濟前景步入「失去的十年」的可能性，下調未來一年展望。

據《華爾街日報》報導，世界銀行報告指出，疫情相關不確定性與投資減少，導致教育中斷，並阻礙勞動生產率提高。界銀行公平增長、金融與制度代理副行長高斯(Ayhan Kose)受訪提到，如果歷史可以拿來借鑑，除非各國政府有實質性的改革，否則全球經濟將步入一個失望的10年。

早在疫情前，世界銀行就預測，人口高齡化與生產率成長放緩，2020年至2029年之間的全球潛在經濟成長率從上個十年的年均2.5%放緩至2.1%，並在近期下調至1.9%。潛在假設包括全球經濟充分就業、充分利用產能的情況下運作。

全球經濟在2020年收縮4.3%之後，2021年有望反彈4%，但對2021年預測比去年6月的預測低0.2個百分點，顯示新一輪疫情到來與對經濟重啟封鎖措施的影響。就新興市場而言，2020年至2029年期間的年均增長率為3.3%，低於疫情前預估的4.0%與上個十年的年均5%。

世界銀行的使命，就是提供發展中國家貸款以及建議協助脫貧。報告還提到，不能等全球每個人都接種新冠疫苗，從而避免讓全球經濟步入下個失去的十年，執政者必須採取行動，超越疫情所帶來的影響。高斯呼籲，進行投資，以改善技術、醫療健康、教育和環境，並改改善治理能力與債務透明度，特別是新興經濟體。

2008年金融危機之後，這數年的經濟發展讓人失望，美國在2021年的經濟成長率從先前預估的4%下調至3%，歐元區則是從原先的4.5%下調至3.6%，新興經濟體則是從原先的4.6%增至5%。大陸經濟則是比先前預估的還高，來到5%，大陸也是2020年少數正成長的主要經濟體，2020年全球經濟成長率4.3%，略好於預測，也是受惠於大陸經濟強勁復甦。

雖然發達經濟體不斷提供資金刺激經濟，但新興經濟體卻因累積龐大的債務風險不斷升高，世界銀行警告，被低利率掩蓋的償債問題，可能在下一次的金融市場出現系統性風險與資本外流事件引爆。

(中時新聞網)