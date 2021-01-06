中職推出的「2019中華職棒年度球員卡」在去年12月30日正式上市，全系列多達755種卡款，其中為「恰恰」彭政閔量身打造的火星隕石卡共有9款，每款機率25萬包分之一，資深象迷林先生為首名親自到中職聯盟兌換火星隕石的幸運球迷，他透露總共買了500包。

新北林先生為資深球迷，支持兄弟約20年，也買球員卡買了20年，今年也相當熱衷於買球員卡，他透露光是預購加跑遍各家7-11門市，就購入500包球員卡，其中開到大獎彭政閔的火星隕石卡，讓他直呼太幸運。

彭政閔生涯回顧系列（來自火星的事）是為「恰恰」彭政閔量身打造，呼應「火星恰」之名的火星隕石卡，同樣有9種樣式，每款僅限量1張，在所有卡款中出現的機率僅25萬包分之一，可見其稀有程度。且卡片上真的有隕石碎片，並經過認證，價值不菲。

中獎者須帶著中獎卡片至聯盟兌換實體隕石卡，聯盟透露目前已收到2人通知有抽到隕石卡，林先生為首位到聯盟兌獎的幸運球迷，隕石卡由壓克力磁吸盒保護，讓林先生愛不釋手，「球員卡真的越做越精緻，能想到用隕石做卡片真的很有創意。」

彭政閔火星隕石卡上真的有隕石碎片，並經過認證，價值不菲。（鄧心瑜攝）

除了隕石卡以外，林先生透露有抽到4張職棒30年週年的球星卡，是較為特殊的卡片。

(中時 )