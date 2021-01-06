裕隆集團全力衝刺綠能商機，旗下裕電能源今年在全台公、私人場域的建置充電樁總數將挑戰3000樁，穩坐全台最大充電樁供應商，今日宣布與久瑞智充科技及起而行綠能開發「停車時就可充電」的APS機械車位充電系統，年底前可達150座。

裕電能源「YES!來電」目前充電樁總數已突破2100樁，而新創公司「久瑞智充科技」由在台灣多年耕耘機械停車的菱光機械與專業齒輪製造的明椿電氣兩大家公司合資成立；「起而行綠能」由台灣工研院正式輔導創業的電動車充電控制模組設計公司，期盼三強聯手，強化電動車充電生態圈，引領台灣電動車充電產業發展。

「YES!來電」針對居住市區的電動車主，面對機械停車塔或機械式車位無法停車充電的痛點提出解決方案；由三家公司共同投入研發，整合全自動化機械式停車設備、電動汽車充電設備與充電營運管理系統，推出全台首創的「APS機械車位充電系統」；此系統具有三大產品特點，有效解決停車場域業者的問題。

裕電是與既有場域電力共用，電動汽車充電樁在既有機械式停車場域中，與機械車位設備主電源容量，同時共用電力契約容量，場域不須進行額外申請用電繁雜流程。二是車載台上兩側設有專屬電動車充電插座，適用各大品牌電動車廠插座位置。三是以API整合串接既有的機械式停車系統，業主可透過YES!營運系統，設定由遠端或本機端管理充電樁運行數據，還可進行場域端充電電力調控功能。

裕電能源表示，「APS機械車位充電系統」採用電動汽車交流充電樁SAE-J1772接口，電力輸出7kW功率，不僅導入在停車塔場域，亦可適用設有機械式車位的百貨商場、辦公大樓、集合式住宅...等停車場域，有效緩解都市「無車位、充電難」的兩大難題，也為電動車共同打造友善充電環境，更樹立電動車充電服務產業新標竿。

(中時 )