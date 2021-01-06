零誤扣、零誤繳、不擔心保費被挪用，富邦人壽6日宣布，已獲保險局核准，即日起試辦LINE Pay綁信用卡繳保費，強調客戶免再填寫紙本保費授權書，交易過程加密且銀行認證，繳費成功與否，LINE上都會立即顯現，保戶省事、不會誤繳或沒繳到，預計將試辦六個月。

這次試辦限二大範圍，一必須是富邦人壽保戶透過業務員行動裝置投保，二限制是投保新台幣計價且非投資型的保單，首期保費選用信用卡繳費，保戶僅需透過掃描QR Code或點選連結的方式，就可使用LINE Pay所綁定的台北富邦銀、中信銀或聯邦銀等三家銀行信用卡完成繳費。

富邦人壽以金管會統計指出，2020年9月底，台灣使用電子支付的人數達1,049萬人，比前一年同期大幅增加461萬人、年增率達78.4％；若以9月底台灣總人口為2356.7萬人計算，等於平均每2.25位國人就有1人使用電子支付，其中LINE Pay用戶數即達840萬人，2020年1至9月交易金額亦突破台幣356億元。

富邦人壽表示，傳統信用卡繳交保費，保戶需要提供信用卡號及信用卡有效日期等資訊， 給扣款的保險公司，但LINE Pay綁卡繳保費，則可在流程上可減少保戶填寫繁複作業、免再填紙本保費授權書，還可確保繳款人身分、提升交易正確性、降低消費糾紛。

富邦金控目前與LINE積極合作建立生態圈，台北富邦銀行與LINE母公司合資，成立純網銀連線銀行，未來也會廣泛運用LINE的社群平台。

這次富邦人壽結合台北富邦銀行的信用卡，也以保單繳費登上LINE Pay生態圈，富邦人壽總經理陳俊伴表示，隨著LINE Pay不斷擴增生活消費場域，透過行動支付平台繳付保險費是新型態業務，富壽以試辦方式，透過LINE Pay入口，讓保戶可使用綁定的信用卡繳保險費，提升客戶繳費的便利性。

富邦人壽強調，LINE Pay並未代收保險費，僅擔任繳費入口，保險費仍是由銀行代收。

(工商 )