印度國防部在年終檢討報告中提及，解放軍在中印未定邊界「實際控制線」（LAC）的兩軍對峙衝突中，用了「非正統武器」。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，新德里似乎終於承認，解放軍在拉達克（Ladakh）動用了「微波武器」。報告中說，「印度軍方信守兩國一切協議與協定，但解放軍卻動用非正统武器，並集結大軍，以升高情勢」。
報告中雖提及，解放軍採取片面挑釁行動，在「實際控制線」超過一個以上的地區改變現狀。不過，文件中並未詳述，解放軍究竟用了哪種「非正統武器」。
自從2020年5月以來，中印就在東拉達克（Eastern Ladakh）陷入邊境僵局。去年6月15日雙方部隊在加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，結果有多達20名印軍喪生，而印度國防部在報告中說，中方也「死傷慘重」。
而中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮2020年11月時透露，解放軍在中印邊境地區的班公湖南岸，動用微波武器擊退印軍，成功奪回山頭，結果引發廣大爭議。他說，印軍曾派流亡藏人組成的部隊，在班公湖南岸搶占了兩個山頭，而這些山頭是連接陣地，十分重要，而被印軍佔領後，解放軍的陣地就被隔絕。
金燦榮指出，當時上級要求前線部隊奪回山頭，但不許開槍。後來前線部隊就想到用微波武器的「奇招」。「在山底下放微波，把山頂變成了一個微波爐，」他說，山頂上的印軍15分鐘後「全部開始嘔吐，站不起來，跑了」。就這樣，解放軍順利奪回山頭。
然而，印度軍方當時推文說，媒體報導稱，中方在東拉達克動用微波武器的說法沒憑沒據，是假消息。
事實上，2015年7月時，中方在北京國防科技工業軍民融合發展成果展上，展出了定向能量武器「WB-I型防暴拒止系統」。它可發射高能微波束，加熱人體皮膚上的水分子，讓人產生劇痛和難受的灼燒感，迫使目標規避逃離，讓敵方喪失作戰能力。
而WB-I的有效使用半徑為80米，經加大發射功率後，甚至可達1公里，除了能用在維穩反恐和要點防禦外，還可以安裝在船艦上，用以執行海上維權和反海盜等任務。
(中時新聞網)
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