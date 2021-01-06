印度曾否認解放軍在中印邊境動用微波武器

印度國防部在年終檢討報告中提及，解放軍在中印未定邊界「實際控制線」（LAC）的兩軍對峙衝突中，用了「非正統武器」。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，新德里似乎終於承認，解放軍在拉達克（Ladakh）動用了「微波武器」。報告中說，「印度軍方信守兩國一切協議與協定，但解放軍卻動用非正统武器，並集結大軍，以升高情勢」。

報告中雖提及，解放軍採取片面挑釁行動，在「實際控制線」超過一個以上的地區改變現狀。不過，文件中並未詳述，解放軍究竟用了哪種「非正統武器」。

自從2020年5月以來，中印就在東拉達克（Eastern Ladakh）陷入邊境僵局。去年6月15日雙方部隊在加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，結果有多達20名印軍喪生，而印度國防部在報告中說，中方也「死傷慘重」。

中國人民大學國際關係學院副院金燦榮說，解放軍曾在與印度有主權爭議的班公湖邊境地區動用微波武器擊退印軍。

而中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮2020年11月時透露，解放軍在中印邊境地區的班公湖南岸，動用微波武器擊退印軍，成功奪回山頭，結果引發廣大爭議。他說，印軍曾派流亡藏人組成的部隊，在班公湖南岸搶占了兩個山頭，而這些山頭是連接陣地，十分重要，而被印軍佔領後，解放軍的陣地就被隔絕。

金燦榮指出，當時上級要求前線部隊奪回山頭，但不許開槍。後來前線部隊就想到用微波武器的「奇招」。「在山底下放微波，把山頂變成了一個微波爐，」他說，山頂上的印軍15分鐘後「全部開始嘔吐，站不起來，跑了」。就這樣，解放軍順利奪回山頭。

然而，印度軍方當時推文說，媒體報導稱，中方在東拉達克動用微波武器的說法沒憑沒據，是假消息。

事實上，2015年7月時，中方在北京國防科技工業軍民融合發展成果展上，展出了定向能量武器「WB-I型防暴拒止系統」。它可發射高能微波束，加熱人體皮膚上的水分子，讓人產生劇痛和難受的灼燒感，迫使目標規避逃離，讓敵方喪失作戰能力。

而WB-I的有效使用半徑為80米，經加大發射功率後，甚至可達1公里，除了能用在維穩反恐和要點防禦外，還可以安裝在船艦上，用以執行海上維權和反海盜等任務。

(中時新聞網)