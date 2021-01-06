喜迎2021，LINE TAXI祭出許多新春優惠回饋粉絲，邀請Ｔ粉搭車貼春聯，分享喜氣發大財！即日起只要搭乘LINE TAXI時，於行進路線上任選地點貼上春聯，貼滿三張春聯即可享有40元發財乘車券！此外，面對新春前夕各種熱鬧歡樂的尾牙與聚會，LINE TAXI也特別提供夜間折扣給歲末年初歡聚的朋友，只要於夜間十點到上午六點上車搭乘即享40元折扣，更同步推出台中區域限定的獨享趟趟折50元的優惠，過年前拿起手機輕鬆叫車，讓LINE TAXI陪你過好年！

LINE TAXI中的小遊戲，不僅可讓用戶增加行程中的樂趣，還可兌換實質獎勵。繼2020年的「邊搭車邊種花」活動後，LINE TAXI於今年農曆新年期間推出「搭車貼春聯」活動，即日起至2月16日，只要搭乘LINE TAXI時於行進路線上任選地點貼上春聯，貼滿三張春聯即可享有40元發財乘車券！

歲末年初總是最忙碌的日子，為了忙碌參與各種歡樂尾牙聚會的朋友，LINE TAXI特別推出「夜間安心搭」活動，即日起至2月1日06:00前，於22:00 到 06:00 （夜間十點到上午六點）時段上車搭乘，即趟趟享40元折扣，優惠次數無上限，不管趴踢聚餐玩到幾點，放心交給LINE TAXI載你回家！

台中的Ｔ粉有福了！為回饋台中用戶的支持與愛戴，LINE TAXI也在過年前搶先祭出台中區域的獨享限定優惠，提前分享春節歡慶氛圍！即日起至1月31，乘客只要於台中市叫車，即能直接享有乘車優惠折抵50元，趟趟搭趟趟折，優惠次數無上限！

(科技)