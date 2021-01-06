宏達電（HTC）公布去年營收58.06億元，董事長王雪紅表示，全球科技一直在進步，不論在VR、AR、AI、5G與Blockchain上，相信它將會是未來最好的工作和溝通平台。人文，加上科技，釋放人類的想像力，這是我們追求的目標，希望通過持續創新，幫助人們釋放最大的潛能、追求無數的夢想，這是他非常感恩的地方。

宏達電今日公布，2020年12月合併營業收入為新台幣6.15億元，1至12月份累計自結合併營業收入為新台幣58.06億元。

王雪紅表示，要感恩的是我們有非常好的團隊，大家對於HTC的熱情與付出，與HTC有著共同的願景，大家一起走到今天，自己非常感恩，也感謝所有的同仁，更感謝我們台灣在這段時間過得非常平順，以及我們同仁及家人，能平安度過一個每一天與安全的假期，並盡己所能去幫助週遭那些需要幫助的人。

宏達電搶在年節前推出首款真無線藍牙耳機HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，搭載新一代藍牙5.0 晶片，具有高傳輸、低延遲及長距離覆蓋達10公尺的優勢，可與手機隨時保持同步；其配備400mAh充電盒，可提供長效24小時，現有可可黑、香草白經典雙色，消費者可以於HTC網路商店購買。此外，凡於全台HTC銷售通路購買HTC U20 5G，即可獲得HTC馬卡龍真無線藍牙耳機－薄荷綠款，因活動大受好評將延長至1月底。

宏達電也與高雄市政府經發局合作，提供技術資源及銷售平台，持續培植擁有熱情及內容開發能力的人才，朝世界級團隊邁進。雙方在去年底成功輔導新創團隊作品，搶進高雄「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」，更登上VIVEPORT全球VR平台，其中包含親子魔法遊戲、雙人射擊挑戰、故事豐富的冒險遊戲、結合文化教育的恐怖鬼屋遊戲，及第一人稱視角射擊反恐等內容，讓國內外民眾都能體驗到台灣自製創新VR內容的實力，建構最符合市場需求的商業銷售模式。

去年因疫情影響國人海外旅行，高雄市政府經發局聯手宏達電打造3場國際VR藝術特展，包括去年7月的《蒙娜麗莎：越界視野》帶民眾到法國羅浮宮欣賞世界名畫及10月的《The Fabric of Reality》倫敦時裝秀，近期更首度展出入圍歐洲《2020 雨之舞 Immersive Festival官方評選》傑出藝術成就獎的VR作品《跳進兔子洞－VR藝想奇幻之旅》，結合故事、藝術、場景變化、遊戲互動及猜謎等，讓民眾能化身愛麗絲進入迷人仙境，用最新的體感科技滿足出國的渴望。

(中時 )