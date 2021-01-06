美國萊豬元旦正式叩關，有人指出目前國產豬價超過70元過高，農委會主委陳吉仲今(6)日表示，歷年豬價波動約每公斤64到75元，這是正常行情價，強調是某些政治人物在過年前趁機政治操作漲價打擊市場消費信心，更是「唱衰台灣養豬產業」。

行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中今日下午前往朱記餡餅粥信義店品嚐台灣豬國民美食。

媒體聯訪問到，先前國民黨指萊豬進口前國內豬價會跌，結果現在豬價略升，陳怎麼看？

陳吉仲表示，去年8月28日蔡總統宣布元旦開放美國萊豬進口後，三個月前在立法院國民黨立委就質疑相關評估報告不實，也說今年元旦開放萊豬後畜牧業會遭受衝擊，價格會崩跌，但證明只要產地標示和百億基金兩大措施做到滴水不漏，台灣豬一樣很有競爭力。

另外問到目前豬價有被刻意哄抬？陳吉仲指出，因為農曆過年即將到來，無論是做香腸、火腿、臘肉、其他加工製品，或是提早買來庫存等，這些都是季節性的需求，豬價年節前行情來到每公斤70多元屬合理範圍，因為過去豬肉價格波動都是每公斤64.08元到75.96元，現在批發價格73至74元在過去5年的元月也都是合理範圍。

萬一豬價衝破75元怎麼辦？陳吉仲說，農委會的責任就是供應消費者所需的一切農產品，農民希望批發市場價能高於養豬成本，農民才願意養豬，只要供應無虞，價格水準一定都能讓消費者接受。

至於有連鎖麻辣鍋業者店內改選台灣豬須多付30元，這樣的漲幅是否過高？

陳吉仲回答，只要是屬於市場機制的運作，例如面對季節性需求所造成的波動都是合理，但若有人為或少數價格不當調整，公平會和消保處就會前往督導。

他說，農產品價格應該要按照市場機制，並適時運用產銷調節措施來滿足消費者能以合理價格購買，同時增加農民的收入，這才是正常的情形，也呼籲有心人士不要再用政治操作來影響農產品市場。

(中時 )