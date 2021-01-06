毒品或家暴案件必須接受保護管束的對象，進入各地檢察署向觀護人報到，通常都只有冰冷的司法層面管制，當事人難免心生抗拒，法務部2020年由保護司著手規畫引進臨床心理師，以協助層面防止再犯，部長蔡清祥表示，希望透過專業觀護團隊承接保護管束個案，達到防止再犯目標。

《法院組織法》在2017年修正67條規定，可以聘任臨床心理師及佐理員，2020年法務部以約聘方式遴聘2位臨床心理師加入戒毒工作，並推動引進心理專業團隊。今年則引進了心理師及社工師等有專業背景的人力，增設觀護心理處遇師（心理師）22位、觀護追輔員（社工師）12位及更生保護會的毒品個管人員42位。

保護司調部辦事心理師黃信毓分享輔導經驗，建構雙方的合作關係，再輔導個案不會再犯。（張孝義攝）

曾任國泰醫院精神科臨床心理師，目前是保護司調部辦事心理事黃信毓分享輔導經驗指出，病人多是自願個案，在醫事背景下與醫師的關係；與受保護管束對象則多是非自願個案，而且是在法律背景下與醫師間的關係，後者多有抗拒，心理師主要任務就是消彌保護個案的反抗心態，建構雙方的合作關係，再輔導個案不會再犯。

蔡清祥表示，當保護管束個案要重新融入社會時，除了眼前接踵而來的社會適應問題外，還有自我心理、生理、家庭及人際等問題要面對，為了防止再犯，除了觀護人從旁的監督及導引外，更要加入有溫度的關懷，才能讓個案從內心受到鼓舞而有勇氣繼續往前邁進。

蔡清祥說，推動以個案為中心的多元處遇措施，透過專業觀護團隊，從心理治療專業到資源整合運用，心理師關注個案的生理與心理層面需求，社工師協助資源需求的評估與轉介，編織出綿密的司法保護安全網，承接住這些受保護管束個案，使他們能夠順利復歸社會，以達防止再犯的目標，並希望2022年可以增加百人的專業團隊人力。

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(中時 )