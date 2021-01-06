勤凱(4760)站穩被動元件及太陽能領域後，持續拓展產品應用面，針對電子產品微型化趨勢，勤凱投入開發光學微影製程漿料產品及LED照明封裝低溫銀漿，新產品可望於今年陸續貢獻業績，勤凱董事長曾聰乙表示，期待新產品今年佔營收比重能達5%，而新客戶及新產品也將成為公司未來營運成長新動能。

勤凱深耕導電漿料市場多年，以快速、彈性的生產製程，客製化產品的競爭優勢，獲得客戶信賴，並與客戶共同開發新產品，目前公司導電漿產品90%應用於被動元件的電容及電感產品，國內被動元件大廠-國巨(2327)集團、華新科(2492)等均是公司客戶，公司亦於去年開始切入電阻導電漿。

勤凱因技術及研發能力已可與日美廠商相抗衡，公司站穩兩岸被動元件市場後，將觸角跨向海外市場，由於電子產品高頻高速傳輸容易產生高熱，導致產品彎曲，而勤凱產品抗彎曲特性佳，去年成功打入韓國市場，取代日廠成為供應商，並於去年第4季開始小量出貨韓國被動元件廠，預估今年出貨量有機會放大。

除順利打入韓國市場，電子產品輕薄化，電子零組件設計朝微型化細線路發展，漿料傳統網版印刷製程因有其極限，已無法滿足需求，轉而採取光學微影製程，看好使用曝光方式製造線路是未來主流，勤凱挾導電漿料配方核心競爭力，投入開發相關新產品，希望能搶攻市場先機。

在LED照明部分，勤凱亦以類似半導體製程開發LED照明封裝低溫銀漿，預計今年有機會開始出貨。

曾聰乙表示，希望今年新產品營收佔比達5%。

在太陽能背銀導電漿料部分，勤凱的產品已獲多數台灣太陽能電池廠使用，並為客戶的主要供應商，由於綠能產業為全球未來趨勢，曾聰乙也樂觀看待太陽能的成長態勢，曾聰乙表示，太陽能背銀導電漿為電池模組的關鍵材料，公司產品站穩台灣市場之後，將積極開發東南亞市場，預期今年還會再增加新客戶，出貨可望持續放量，成為公司今年業績成長推手。

為因應客戶需求，勤凱今年計畫擴產30%，新產能預計第1季就會陸續開出。

曾聰乙表示，勤凱在銅漿與銀漿市場還有很大成長空間，市占率可望再提升，今年營運可望逐季走高，全年業績將較去年兩位數成長，再創歷史新高。

(時報資訊)