喧騰一時的幸福人壽掏空案，涉案的前董事長黃正一，最高法院去年底判刑9年6月確定，檢方啟動防逃機制，台北地檢署因黃的戶籍地在花蓮，日前已囑託花蓮地檢署執行。花蓮檢方近日將通知黃入監。

黃正一、與另名前幸福人壽董事長鄧文聰利用職權，涉向EFG銀行質押借款掏空公司，最高法院去年12月31日駁回2人的上訴，鄧共判刑20年定讞。鄧已於日前入監執行。另黃正一涉犯加重背信判刑8年半，洗錢罪1年半，合併執行9年6月。最高法院並通知檢方對黃啟動防逃機制。

鄧文聰、黃正一被控在2007年8月移轉幸福5,000萬美元資產EFG銀行成立STAAP基金後，佯稱鄧私設Surewin、High Groundse兩家公司為幸福人壽關係企業，以STAAP基金為擔保，向EFG借款2,200萬美元，朋分作為私人企業資金運用。

鄧2008年1月接董事長後，再以幸福1億5,600萬美元資產，委託EFG成立SFIP基金，向EFG質押借款後匯洗至私人帳戶。前年8月金管會發現資產遭質借2億多美元，且因未獲清償1億9384多萬美元資產，遭EFG銀行凍結，移送偵辦鄧、黃2人。

(中時 )