彰化1名黃姓男子，去年晚間11點在自家2樓上廁所時，聽見1樓有聲響，下樓查看發現1個陌生男子在翻箱倒櫃，嚇得他趕緊報警，警方循線逮捕到洪姓犯嫌，才發現他當天一共偷了4個地方，從芒果偷到機車，什麼都偷，洪男最後遭檢方依加重竊盜提起公訴，共遭判有期徒刑1年8個月，可上訴。

這名洪姓慣竊相當忙碌，從彰化南偷到彰化北，且不分大小件能拿就拿，去年8月15日凌晨4點，在員林成功路，用「自備鑰匙」入侵民宅竊取芒果，下午用同樣手法跑到彰化市南興街偷到900元，同日晚間11點又到彰化市偷機車，並騎乘偷來的機車，跑到彰化市成功路闖空門，一路從早偷到晚。

判決書指出，洪男是一名慣竊，檢方審理時他還辯稱，機車是借來代步而已，並非偷，而闖空門是因為肚子餓，想說進去冰箱看一下有什麼吃的，進去沒幾秒就出來了，態度輕率令人傻眼，事實上洪男先前就有多次竊盜前科， 進出監獄2次，去年才假釋出獄。

法官審酌，認為洪男再犯本案與前案的性質相同，為累犯，明顯未能記取前案刑罰之教訓，在假釋期間再度犯案，素行不佳，不知悔改，任意侵害他人財產，足以彰顯被告之刑罰反應能力薄弱，因此依刑法第47條第1項規定，加重其刑；最後依侵入住宅未遂、竊盜、侵入住竊盜累犯等罪嫌，處洪男有期徒刑1年8個月。

(中時 )