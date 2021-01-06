從事醫美行業的張姓貴婦遭施姓「乾兒子」、張姓「乾弟弟」洗劫3000萬財物，引發各界關注，但據傳，多年前貴婦未具醫師資格卻操刀替客人整形，遭到民眾舉報，隨後多次更名重新開業，對此衛生局也證實此事，但重新開業後並未再接獲民眾檢舉該診所有密醫行為。
衛生局表示，他們曾於2015年接獲民眾檢舉，張女對外自稱是高雄「遇見幸福」診所的老師，並執行醫療業務，市府衛生局與警察局共同查察移送，張女在2016年11月18日被高雄地院依違反醫師法第28條未具醫師資格執行醫療行為，判處有期徒刑10月，且診所於同年8月歇業。
衛生局指出，歇業1個月後，該址重新開設1間「美學診所」，但於2019年9月歇業，隨後又在同月重新設立1間「整形診所」，在這期間衛生局並未曾接獲民眾檢舉密醫行為。
從遭洗劫3000萬的受害者成為被起底黑歷史當事人，貴婦內心憤恨不平，在臉書發文砲轟媒體表示，她稱當時是被設計，也付出代價，她是受害者不是害人的人，更怒嗆媒體「乾脆連她睡過幾個男人，拉過幾次屎都報一報」。
貴婦臉書發文如下：
不要踩著別人傷口一次次 威脅恐嚇
當時被設計
不想多說
但我也付出代價
一次次被威脅恐嚇斂財
到底要幾次
重複再重複幾次
我是受害者不是害人的人
當記者 基本的為人道德也要守住吧
做人將心比心
你們乾脆連我睡過幾個男人 拉過幾次屎都報ㄧ報
就像一直問我跟乾兒子有沒睡
我說沒
你們也要我解釋
是關你們屁事
你們是高潮股東嗎？
(中時 )
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