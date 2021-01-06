取自賴清德臉書

競爭激烈的美國職棒大聯盟有50％的捕手及裁判護具來自台灣！副總統賴清德昨天前往通德興業參訪，今天在臉書分享這家「台灣之光」表示，一顆時速150公里的直球，從投手丘到本壘板只有短短0.4秒，如何給選手、裁判最好的保護？答案就藏在新北市的通德興業中。

從美國職棒前紅襪隊隊長瓦利泰克、巨人隊捕手波西，到印地安人隊捕手培瑞茲，這些上億身價球星所穿戴的護具，都是百分之百台灣製造。光是All-Star到Under Armour兩大知名護具品牌，就佔美國職棒大聯盟護具逾半數市占率，而負責打造的正是通德興業。

賴清德昨天赴通德興業參觀，還現場試穿最新的護具，他今天在臉書秀出這些照片表示，「大聯盟級的護具，就來自MIT！」

他說，通德興業董事長陳前芳發揮自學精神，用他的創意及勇氣，成功席捲美國職棒大聯盟50％的捕手及裁判護具市場，通德興業堅持研發、採購、製造都要MIT，品質與創新並重，獲得了160項以上的護具專利，是台灣產業的「隱形冠軍」。

賴清德也稱讚中小企業，展現了台灣人的靈活、毅力，「因為有許多像陳老闆這樣默默付出的台灣之光，才將MIT成功推向國際。」政府會繼續和民間共同努力，創造更好的投資環境，讓產業發展更無後顧之憂。

(中時 )