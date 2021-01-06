苗栗市衛生所與苗栗、台中地區8家醫院合作，長期推動「夜間假日癌症篩檢」服務，今年1月安排7場夜間假日癌症篩檢。（苗栗市衛生所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市衛生所與苗栗、台中地區8家醫院合作，推動「夜間假日癌症篩檢」服務，方便民眾接受癌症篩檢。（苗栗市衛生所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市衛生所方便上班族、照顧孫子女的長輩，落實健康檢查與照護，結合苗栗醫院、大千醫院、李綜合醫院、通霄光田醫院、台中榮總、童綜合醫院、澄清醫院、台中慈濟醫院等8家醫院，推動「夜間假日癌症篩檢」服務，廣受民眾好評，去年舉辦44場夜間假日癌症篩檢，服務人次達3404人，提升民眾篩檢意願。

苗栗市衛生所長期推動「夜間假日癌症篩檢」服務，與苗栗醫院、大千醫院、李綜合醫院、通霄光田醫院、台中榮總、童綜合醫院、澄清醫院、台中慈濟醫院等8家醫院合作，提供子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、糞便潛血檢查3項免費癌症篩檢。

苗栗市衛生所主任謝美倫表示，夜間假日服務可讓上班族，在下班後前往篩檢，平時忙於照顧孫子女的長輩們，也可以在家中青壯年返家後，到衛生所接受檢查，廣受民眾好評，許多民眾更是大讚服務便民，「下班就可以來檢查，不用到醫院掛號，等很久」，更有民眾現場向服務團隊表達謝意，讓人備感窩心。

苗栗市衛生所在國民健康署、苗栗縣政府、衛生局、各大醫療院所、市公所、里辦公處、7-11、臉書社團等協助下，去年共舉辦44場夜間假日癌症篩檢服務，服務子宮頸抹片檢查1184人、乳房攝影1163人、大腸直腸癌糞便潛血檢查984人、口腔黏膜檢查73人，總共3404人，今年1月份將有7場夜間假日癌症篩檢，提醒民眾可至衛生所網站、衛生所臉書查詢。

(中時 )