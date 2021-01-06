守護玉山國家公園新據點，天池小隊6日落成啟用。（保7總隊第6大隊提供／廖志晃南投傳真）

天池遊憩區巨木、雲海交映，景觀秀麗。（保7總隊第6大隊提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園天池遊憩區，因2009年莫拉克風災重創南橫公路，封閉超過10年，公路總局去年1月復通梅山口至天池路段，吸引遊客到天池及中之關步道攬勝，為提供急難救助及服務，保7總隊第6大隊天池小隊重新整修，6日揭牌啟用。

保安警察第7總隊總隊長李政曉，與玉山國家公園管理處長鍾銘山，親臨會場主持揭牌典禮，嘉義林區管理處玉井工作站主任陳美璇、公路總局甲仙工務段長陳正偉、及高雄市桃源區長謝英雄等人，共同見證天池小隊揭牌啟用。

李政曉表示，天池小隊整建完成後，讓警察同仁有完善充裕的辦公空間，未來將以更專業的警政服務守護這片土地，讓治安平穩、交通順暢。

天池遊憩區位於南部橫貫公路中段，海拔2280公尺，景觀秀麗，加上中之關古道林木參天，步道平緩，沿途巨木林相優美，鳥類等動物資源非常豐富，解說標誌完善，是一條健行與享受森林浴的路線；秋冬時節，道路兩旁滿是耀眼的楓紅、櫸木和槭樹，更為青山綠野添紅妝。

天池小隊啟用後，配合公路總局甲仙工務段的管制措施，除周二、四外，每日都有員警進駐小隊執勤，適時提供遊客急難救助，同時擔負天池遊憩區自然資源保育、人文史蹟景觀維護，及防範盜伐國有林木案件。

(中時 )