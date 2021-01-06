109學年下學期有4489個境外生要來台就學，教育部次長劉孟奇今表示，這些學生都可以專案或特殊許可方式入境，但考量到班機及檢疫時間，不見得每個人都可趕上開學。此外，境外生檢疫14天後，之後的7天自主健康管理，建議學校不要讓他們到學校上課。

關於這4489個境外生，劉孟奇表示，主要來自三個來源，一、原本就是春季班要來台就學的學生；二、因為疫情而在秋季班休學，改為春季班入學；三、就是安心就學學生，他們上學期註冊後在境外學習，希望下學期可以入境到台灣來實體上課。

因應境外生入境，教育部今天召開「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」，各部會有共識，將全力協助境外生入境。

劉孟奇表示，境外生入境是以專案或特殊許可的方式入境，因此即使中央流行疫情指揮中心限制外國人入境從1個月延長為3個月，境外生要來台灣就學也不受影響。

劉孟奇說，境外生要必須持有登機前3天核酸檢測陰性的證明，而且要確定有檢疫的地方，才可入境台灣。檢疫的場所包括檢疫旅館、集中檢疫場所及學校宿舍等。

劉孟奇表示，學校宿舍做為境外生檢疫場所，必須符合一人一室及有衛浴設備。教育部將重新檢核各大學宿舍是否符合規定，報請中央流行疫情指揮中心後，即可恢復境外生入境申請，「不會太慢，希望下周就可以」。

劉孟奇說，考量到檢疫旅館的量能，不設定境外生非要在二月下旬開學前入境，即使開學了，他們還是可以進來。境外生入境要檢疫14天，之後還要自主健康管理7天，教育部希望大學在學生自主健康管理期間不要讓他們到學校上課。

(中時 )