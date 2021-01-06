兆豐仰光分行已經取得緬甸央行核發營業執照，預計在7日正式開業，為兆豐新南向業務增添新動能。

兆豐銀表示，2020年4月獲緬甸央行核准設立仰光分行後，就緊鑼密鼓展開籌備工作開始展開，但受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，員工入境有一定的困難，仰光當地還一度封城，經過籌設努力終獲得當地主管機關肯定取得營業執照，7日起開始服務當地台商與客戶。

兆豐銀表示，緬甸是新南向地區相當具發展潛力的市場，兆豐銀2016年成立仰光辦事處以來除了積極提供企業商情諮詢與當地主管機關建立良好互動、善盡社會責任，因此脫穎而出，成為少數升格分行的台資銀行。

兆豐仰光分行規劃開業初期以在緬台商、大型外資企業為目標客戶，運用擅長的企金、聯貸及外匯優勢業務，透過總行新南向行動策略小組、商情通報平台，與新南向地區18個據點相互串聯，並將善用海外信保基金，協助台商有效獲得融資、資金調度及客製化的一站式服務。

兆豐銀行響應新南向政策，耕耘東南亞市場數十年，於泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共有19個據點，且能因地制宜，新南向業務市占率位居國銀第一。

(中時 )