HBO Asia原創影集《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演，劇中宥勝因在求婚當天把婚戒弄丟，戒指流浪到了七個陌生人手中，引發一連串故事。最新一集劇情，戒指流浪到追星族林暉閔手上，一心想要透過戒指套牢他心中女神黃沐妍，但卻與飾演他爸爸的陳竹昇關係十分疏遠。陳竹昇透露：「劇中角色，之前做錯事，懊悔來不及與小孩有所互動，出獄後積極想要挽回父子關係，但卻把關係越推越遠。」不過，戲外的他與兩個女兒時常互動聊天，不像戲裡與林暉閔的父子關係卡卡的，「去年耶誕節還跟我太太觀察女兒喜好，送耶誕節禮物給女兒」。

對於戲裡與兒子相處困境，陳竹昇以自身立場提出建議，認為親子關係就必須多溝通聊天，「當然，該角因入獄，錯過陪伴孩子的黃金時間，所以積極地想拉近與兒子的關係」，他覺得詢問「你今天過得好不好？」，拋出話題關心對方今日狀況，也是一種破冰的方式。但前提還是要看與孩子日常相處情況，「不要緊迫盯人，不要讓人覺得你在跟蹤我，頂多簡訊隔空問候，試圖先拉近距離」。

陳竹昇《戒指流浪記》飾演計程車司機。（HBO Asia提供）

林暉閔則形容戲中與陳竹昇的父子情很像吵架的情侶，「一個願打一個願挨，明明捨不得對方卻還要裝成不在乎的樣子」。現實生活中，他和爸爸就比較像兄弟之間的互動，有話直說，解決問題。黃沐妍（小豬）則笑說，若是女兒對待爸爸，完全不會有面子這類的問題，可以完全耍無賴，想要什麼直接說，不開心的事直接講，做錯事情只要撒嬌，「爸爸就是前世的情人，要來疼女兒的」。

小豬以女生觀點認為，陳竹昇在戲裡角色已經做得夠好了，「陪伴、理解兒子、喜歡兒子喜歡的人事物，他是有在用心彌補的」，反而是林暉閔飾演角色，無法打開心胸，選擇逃避父親，否定父親的愛，「簡直就是臭小孩」。

此外，陳竹昇在《戒指流浪記》的職業是計程車司機，還親自開車載兒子與他心儀的女生，對此他透露，這是一種愛屋及烏的表現，直喊：「現在很多父母親都這樣！」透露年輕時有些朋友交男女朋友後，也是有搭過對方家長的車。

(中時 )