淘帝-KY(2929)將於1月21日股東臨時會進行董監改選，淘帝-KY針對5席董事(含3席獨立董事)全數提足，其中台灣國籍董事將超過半數，淘帝-KY表示，未來公司將朝集團多角化布局策略邁進，除在既有童裝業務深化布局新零售通路與差異化銷售外，並將同步朝醫療用品等市場發展，隨著此次股臨會完成董監改選，將進一步強化公司治理。

淘帝-KY受新冠肺炎疫情衝擊，去年前3季稅後淨損13.7億元，每股淨損14.44元，引發市場各種傳聞，公司內部也人事大地震，淘帝-KY將於1月21日舉行股東臨時會進行董監事改選，淘帝-KY表示，針對5席董事(含3席獨立董事)全數提足，名單中此屆董事成員台灣國籍董事將超過半數，其中有周訓財為1席港籍董事、連之騏先生為1席台灣籍董事及吳金山、賴調燦為兩席台灣籍獨立董事、陳東生為一席陸籍獨立董事。

淘帝-KY表示，旗下TOPBI自有品牌童裝事業雖然在去年遭遇逆風，但公司財務體質仍相當穩健，截至去年第4季存在台灣銀行福州分行的現金水位已高達人民幣3億元，主要存款資金來源為近期陸續公告贖回理財型投資商品，若加上公司於其他銀行存放之營運週轉金，整體現金水位高達人民幣8.7億元，以目前淘帝股本新台幣10.95億元估算，每股現金即有34.78元的水準，足以因應既有自有品牌童裝的新策略布局所需，以及跨足醫療產業後所需的營運週轉資金。

針對近期淘帝營運陷入低潮之風聲，淘帝-KY重申公司經營團隊穩定，未來公司將朝集團多角化布局策略邁進，除在既有童裝業務深化布局新零售通路與差異化銷售外，並將同步推動醫療用品等多角化策略發展，在服裝本業與口罩等相關醫療事業具有產業垂直共通性下，有助於使集團營運保持相當之成長。

淘帝-KY強調，隨著此次股臨會完成董監改選後，未來集團經營團隊將順利引進更多具有國際化視野及更具專業化背景的專家加入，輔助公司未來之營運，強化公司治理。

(時報資訊)