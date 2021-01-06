2020年一整年我國外匯存底增加517.85億美元，年增10.8%。央行外匯局局長顏輝煌表示，由於美國FED採取QE，產生資金外溢效應，導致各國匯市波動擴大，因此全球央行都進場調節，台灣也不例外。去年外匯存底增加金額為歷年次高，僅次於2009年的564億美元。

顏輝煌表示，去年前三季瑞士央行調節買進美元1100億美元；新加坡央行去年上半年調節444億美元；印度央行去年前10月調節730餘億美元。

台灣去年12月外匯存底金額為5299.11億美元，再創歷史新高，較上月底大增165.14億美元。顏輝煌表示，12月歐元兌美元升值2.7%，而澳幣兌美元升值4.35%，英鎊兌美元升值2.28%，日圓兌美元升值0.89%。

雖然去年美元走弱，但顏輝煌表示，已經有外資的投銀機構預測今年美元不會一路偏空，外匯預測是不容易的事，包括小摩預估今年H2美國若GDP呈正成長，則美元將由貶走升；匯豐也預測美元今年不會一路走貶；瑞銀也認為疫苗研發成功有利於美元由空轉多。

109年12月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計6,031億美元，約當外匯存底114%，上述2項數字都創新高。顏輝煌分析，去年12月台股上漲1006點，漲幅為7.3%，其中外資持有的台積電(2330)漲7.5%，鴻海(2317)漲9.9%，聯發科(2454)漲6.7%，聯電(2303)漲11.9%。

(時報資訊)