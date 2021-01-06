Canon 今（6）日宣佈專為 VLOG 量身打造的新款迷你單眼相機 EOS M50 Mark II 正式在台開賣，此款相機專為熱愛拍攝影片的 VLOG 影音創作者或是社群網紅而設計，延續小巧輕量化機身和簡單操控之優勢，憑藉 2,410 萬像素之影像畫質，可錄製清晰的 4K 高畫質影片。並有多角度直覺式翻轉觸控螢幕，取景靈活自如，同時提供了非常實用的垂直錄影及手機直式影片播放，還支援 Wi-Fi 方便隨時分享到社群平台，可謂是想要建立 YouTube 頻道的影音創作者、或是社群網紅及直播達人的必備工具！

EOS M50 Mark II 機身輕巧，是專為拍攝 VLOG 而打造的無反光鏡迷你單眼相機。錄影按鈕設於快門按鈕旁，方便單手操控相機；配備 3 吋 104 萬點多角度翻轉觸控 LCD 螢幕，便利取景，螢幕亦支援多種觸控操作如輕觸式快門，提升操控性；機身內建立體聲麥克風，可以在拍 VLOG 時錄製高品質的聲音。

此外，豐富的配件可讓使用者展現影音創意！配備 3.5mm 通用麥克風插孔，可連接 Canon 指向性立體聲麥克風DM-E1 或 Canon 立體聲麥克風DM-E100 等原廠外接收音設備，以滿足更清晰的高音質需求。相機更內建支援數位五軸防震的 Combination IS，邊走邊拍 VLOG 時可提供更穩定的短片畫面。配合特別為 Vlogger 設計的專用三腳架手把 HG-100TBR，讓使用者在錄影時可輕鬆單手掌握，而且可方便地轉換為桌上型三角架。它還搭配了可拆卸式的無線藍牙遙控器 BR-E1，方便在舒適距離內自由控制錄製影片。若搭配 EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 超廣角變焦鏡頭以及其他不同焦段的 EF-M 系列鏡頭，EOS M50 Mark II 能將拍 VLOG 及相片拍攝的創作提升到一個更高水準。

EOS M50 Mark II 具有「雙像素 CMOS 自動對焦（DAF）」功能，相比前一代大幅增強了眼睛偵測自動對焦功能；除了半身人像拍攝外，眼睛偵測自動對焦現在亦能應用於一般全身人像拍攝。此外，無論是相片拍攝時使用「伺服自動對焦」或於短片錄影時使用「短片伺服自動對焦」，均可選用眼睛偵測自動對焦，即使邊走邊拍亦能確保捕捉到最自然的表情。EOS M50 Mark II 也改進了內建電子觀景器及 LCD 螢幕中的自動對焦框顯示及其顯示速度，能更快追蹤主體，使用者能清楚了解主體的對焦部分，避免於 LCD 螢幕上出現任何顯示延遲。

EOS M50 Mark II 新加入「Tap AF」功能，以電子觀景器拍攝時只需輕拍 LCD 螢幕便可於拍攝團體相片時快速從不同的主體中切換。使用電子觀景器拍攝時只需開啟「Touch and Drag AF」，使用者可輕觸 LCD 螢幕拉動對焦位置，同時於電子觀景器畫面上即時確認對焦位置，對焦操控更直覺簡易。

EOS M50 Mark II 的連拍速度高達約每秒 10 張（單次自動對焦）或約每秒 7.4 張（伺服自動對焦），可滿足拍攝快速移動的主體如兒童或寵物的需要。 其內建的超高解像度 OLED 電子觀景器（EVF）方便使用者於光線過亮的環境下準確地透過觀景器進行構圖。

隨著社群軟體廣泛的使用直式影片，EOS M50 Mark II 具有「新增旋轉資訊」選項，當啟用此功能時，影片將在智慧型裝置上垂直播放，不再需要第三方軟體來旋轉影片進行編輯或觀看。可相容智慧型裝置、電腦和社群媒體上的自動垂直播放，從而提供更佳的影片播放體驗。

EOS M50 Mark II 可錄製清晰 4K 高畫質影片。透過改良的對比自動對焦演算法，使用者在使用 EF-M 鏡頭拍攝 4K 短片時能增強自動對焦的穩定性，使影片攝錄更平穩並減少來回搜尋對焦位置。影片拍攝時，EOS M50 Mark II 支援約 3-10 倍數位變焦，當結合變焦鏡頭的光學變焦時，可近距離拍攝特寫。

透過新加入的YouTube直播服務，使用者能簡單透過 Wi-Fi 直接從 EOS M50 Mark II 即時串流影片到YouTube 。 透過多角度側翻式觸控 LCD 螢幕，方便以輕觸螢幕錄製影片、短片自拍定時器和外接麥克風端子等功能，使用者能更輕鬆地拍攝 ＶLOG 進行即時串流傳輸。

EOS M50 Mark II 內建 Wi-Fi 無線連接，可用於遙控拍攝和將影像傳輸到智慧型手機。內建的低耗電藍牙技術，使相機可以從智慧型手機和無線遙控器 BR-E1 內取得 GPS 的訊息及作遠距拍攝控制。EOS M50 Mark II 更支援 Canon 所提供的「image.canon 雲端儲存服務」，註冊使用者可以輕鬆地在各種設備之間流暢地上傳、儲存、下載和傳輸影像。相機在拍攝影片時還支援無資訊 HDMI輸出至外接顯示器及記錄裝置。使用者只需以USB連接線連接 EOS M50 Mark II 及已安裝EOS Webcam Utility 的電腦，相機即可輕鬆搖身一變成為高畫質網路攝影機 (Webcam)。

Canon EOS M50 Mark II共有兩色，可搭配多種配件，拍攝更高品質的影像。（Canon提供／黃慧雯台北傳真）

體積輕巧的 EOS M50 Mark II 共有神秘黑與典雅白二色可供選擇，單機身建議售價NT$17,900 (含稅)，EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm (單鏡組)建議售價NT$20,900 (含稅)，搭配EF-M 15-45mm + EF-M 55-200mm (雙鏡組) 則售NT$28,900 (含稅)。隨著新機上市，Canon 特別推出Vlogger限量影音組合，除了搭配 EF-M 15-45mm 鏡頭，並加上 Canon 原廠立體聲麥克風及三腳架手把，組合優惠價只要NT$25,900元，輕鬆完成影音創作夢想！

(科技)