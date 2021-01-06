美國總統川普於美東時間5日簽署行政命令，禁止美國企業與支付寶、騰訊旗下微信支付（WeChat Pay）和QQ錢包等8個大陸應用程式進行交易。大陸外交部發言人華春瑩6日回應，美方稱此舉是保障美國公民隱私，但其實美國才是地球上最大的「駭客帝國」，運用其強大的技術能力，監聽世界各國人民，竊取數據，包括其盟友也無一倖免。

根據川普簽署的行政命令，任何美國個人與實體將不得與支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付和WPS Office這些應用程式交易。華春瑩回應，美方此舉是濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸凌、霸道、霸權行為的又一個例證。有關措施當然會對大陸相關企業產生一些影響，但是更重要的是，這可能損害美國消費者的利益和美國的利益，美國嘴上講著自由市場經濟和公平競爭，但做出來的卻不是如此。

華春瑩指出，美方聲稱禁止支付寶和微信支付等的理由是保護美國公民的隱私和數據安全，但美國其實一直是地球上最大的「駭客帝國」，運用其強大的技術能力，監聽世界各國人民，竊取數據，包括其盟友也無一倖免，美方一邊做著無差別的監控和竊密的事情，另一方面毫無根據地去指責其他國家。

華春瑩強調，科學技術的發展應該是一種向善的力量，應該服務於全人類的進步和福祉，而不是以意識形態來劃線，更不能成為政治操縱的工具。美方對大陸比較領先的科學技術草木皆兵，不惜將科技本身武器化和意識形態化，此舉可能是「美方內心的一種反應」，也敦促美方要切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，陸方也將採取必要措施來維護大陸企業的正當合法的權益。

(中時 )