中國汽車工業協會（中汽協）6日公布最新統計，據重點企業回報情況預估，2020年12月，汽車行業銷量預估完成280.2萬輛，較11月增長1.2％，較上年同期增長5.4％。2020年，汽車行業累計銷量預估完成2,527.2萬輛，年減1.9％。

儘管2020年大陸全年車市銷量較上年同期下滑，但從逐月數據來看，可發現車市已逐漸擺脫疫情困境，穩步回升。中企協在2020年12月中旬公布的市場預測報告指出，預估2021年，大陸汽車的總銷量可達2,630萬輛，年增4％。其中，乘用車2,170萬輛、新能源車180萬輛。到2025年，汽車總銷量有望達3,000萬輛。

另外，大陸商務部等12部委5日公布「提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知」，提出釋放汽車消費潛力，順應消費升級需求，進一步增加號牌指標投放，優先滿足無車家庭需要；要開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6公升及以下排量乘用車，對居民淘汰「國三」及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。

華爾街見聞報導，機構認為，新一輪政策將釋放農村地區消費潛力，帶動國內汽車更新潮提前到來。同時將有力拉動自主品牌銷量，特別是小排量乘用車，帶動汽車產業進一步復甦。

(工商 )