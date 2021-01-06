富邦金公開收購日盛金是否能成，日盛金兩大股東︰持股35.49％的新生銀行以及持股24.09％的香港建群投資應不應賣成關鍵，兩大股東何時需公告？證期局官員指出，兩大股東非台灣公發公司不需重訊公告，但超過10％的大股東若有應賣的話，事先要作股權申報，且必須要等「收購完成、確定應賣成交股數後」才需要申報轉讓，現在公告還太早。

證期局指出，被併方大股東「應賣」需不需要公告，要看股東是否為公開發行公司，若是公發公司，就要看公發公司重大資產處份有無達到公告標準，有就要公告、沒有達到就不用公告。新生銀、建群並非台灣公發公司，所以不必事先公告，但若先前有與富邦金簽訂任何協議、承諾，事先約定到時會應賣的話，富邦金就必須要公告。但現在併購方富邦金已說沒有簽訂任何協議。

證期局表示，日盛金個別大股東在「決定應賣時、確定交割股數」才需要公告。有關公開收購時，內部人持股變動規定在證交法22-2第三款，交割前才需要向金管會申報，但前提是該併購要成就，若是併購不成就所有股票就要退回給股東；若併購成功，也要看最後成交的股數，舉例來說，若併購方只要收購50％、但有75％股東要應賣，那每人成交就只有7.5％，而不是用10％申報。

證期局指出，富邦金併日盛金案成就條件有二，一是富邦金要取得公平會核准、二、應賣股數要達50％，所以應賣時間還很長，就過去經驗來看，此階段會去應賣的股東很少，股東們還會需要一段時間思考。

現階段需要公告的則有二項，一是若富邦金有與日盛金大股東簽訂任何協議、承諾，事先約定到時會應賣，富邦金要公告、二是日盛金必須在15天內評估該併購案並對股東提供建議，現在雙方都有依法進行中。

(工商 )