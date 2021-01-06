匯率狂升衝擊獲利 穩懋開第一槍降財測示警 17:092021/01/06 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）6日更新於2020年10月28日法人說明會提出的2020年第四季毛利率展望，由於2020年第四季新台幣大幅升值，預計第四季毛利率表現將由先前法人說明會所提的預估約high-thirties（37～39％）的水準，調整為mid-thirties（34～36％）。 匯率變化大 學者憂衝擊經濟成長 人幣開年暴走 人行釋放維穩信號 (工商 ) #穩懋 #法人說明會 #thirties #狂升 #匯率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新興市場夯 擁利差優勢 04:102021/01/06 投資理財 3個月衝破28防線 昨更上演獨強秀 新台幣迎27元新時代 04:102021/01/06 焦點要聞 資金狂潮襲台 台幣閃現27 04:102021/01/06 財經要聞 台灣創新板這2類最受惠 17:192021/01/06 財經 台達電聯發科 市值雙飆客 04:102021/01/06 財經要聞 台幣28元又破了 早盤狂飆4.5角 閃見27.95元 09:182021/01/06 財經 美元別放定存 買保單、投資都好 04:102021/01/06 焦點要聞 出口東南亞產業 面臨台幣強升與當地貨幣眨值的匯率雙殺 14:412021/01/06 財經 台系板卡漲 增幅兩位數起跳 04:102021/01/06 產業．科技 《電腦設備》致伸去年營收年減15％ 看好今年聲學產品獲利回升 08:352021/01/06 財經 華為、匯率、缺料 三拳讓股王獨憔悴 04:102021/01/06 財經要聞 財經熱門新聞 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 民主黨狂勝華爾街超挫 科技巨頭狂殺 那指期重挫270點 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 「最美副董」鬥輸吳家公主 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 澳洲求和陸善意回應？今年度羊毛進口量配額上調5％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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