砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）6日更新於2020年10月28日法人說明會提出的2020年第四季毛利率展望，由於2020年第四季新台幣大幅升值，預計第四季毛利率表現將由先前法人說明會所提的預估約high-thirties（37～39％）的水準，調整為mid-thirties（34～36％）。

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