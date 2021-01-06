台北市長柯文哲6日赴知名肉鬆店中華軒查看豬肉製品原產地標示狀況，柯也相當關心價格會被哄抬和豬肉產地源頭，柯文哲表示，只要做好源頭管理清楚標示就不會有問題；被問到前中研院長李遠哲談萊豬說，「不能把萊豬很小的問題，當成世界大戰在打。」柯回應也藉機酸，「誰執政誰就贊成，誰在野誰就反對」，現在都是不理性抗爭，兩黨「把人民當白痴」。

外界對於國產豬價格也有諸多討論，柯文哲表示，自去年8月之後，豬肉進口商就開始不下訂單，大家都在觀望，所以市場上的供需，到了過年需求量一定會上升，所以價格會有波動很正常。

中華軒老闆黃建瑄說，一直以來都是使用台灣溫體豬製作肉鬆、肉乾，萊豬開放後也會把各項證明公開，由於供應鏈穩定，並不會調漲售價。

被問到前中研院長李遠哲表示，「不能把很小的問題，當成世界大戰在打」。柯文哲則相當認同，並酸「誰執政誰就贊成，誰在野誰就反對，兩黨換位置後全部換腦袋，然後把人民當白痴，以為大家都忘掉了」。

柯文哲說，「萊豬議題原本可以理性討論，但大家都不理性抗爭，還說糖吃太多會得糖尿病，水喝太多也會水中毒，問題就是不理性的誇大。」

柯文哲還說，民進黨2012年的時候也反對萊牛，「難道如今小英要出來說『我跟馬英九一樣爛』，她要這樣講嗎？」，柯表示，蔡總統只要出來道歉，懺悔2012年的抗爭，事情就解決了，並嗆民進黨是「自己打臉自己」。

(中時 )