萊豬自元旦起開放進口，但其食安標準及標示問題引起民眾憂慮。前中研院長李遠哲日前出席座談會前受訪表示，若是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，更指出，硝酸鈉也是毒，但為了保鮮所以放一點點，大家也還是吃。對此說法，宅神朱學恒今(6)日在臉書上引用李遠哲6年前的發言「勿信50年後不在地球上的人」，狠酸李遠哲說得沒錯！

李遠哲受訪表示，目前政府所做的萊豬管制措施，做到這樣相當不錯。而日本核災地區食品，若檢驗出無核廢料汙染，也是沒問題。李遠哲指出，不一定所有的萊豬都不好，只要在安全標準內，都可以吃。他以食用糖為例指出，有人認為糖也是毒，不能吃太多，硝酸鈉也是毒，但為了保鮮，所以放了一點點，大家也還是吃。李遠哲還稱，他對於台灣空氣這麼差，得到肺腺癌的人這麼多，大家好似不關心空汙、肺腺癌，每天都在談萊豬，讓他很不可思議。

對於李遠哲的說法，朱學恒相當不以為然，他引用李遠哲2015年的說法，表示「勿信50年後不在地球上的人」，諷刺到不行的一句話讓朱學恒超認同，表示完全說得沒錯，真的一點都不能信！

李遠哲的說法也引起網友的不滿，紛紛留言怒轟「不要有諾貝爾的光環，就以為自己什麼都懂什麼都好棒棒」、「到底是怎麼拿到諾貝爾獎的？」「他應該覺得民進黨的支持者智商不會超過20吧」、「畢竟，時空背景不同」、「最喜歡時空打臉旅人，還是自己的巴掌拍的最響」。

(中時新聞網)