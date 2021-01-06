鹽行分隊人員接獲這起受困高空救援勤，火速救援成功。(鹽行分隊提供／曹婷婷台南傳真)

台南市消防局鹽行分隊今天上午10時許，接獲永康區正南一街的鋼鐵工廠有男性員工疑遭天車壓傷，受困4樓高天車作業區，台南市消防局派遣鹽行、特搜及復興消防隊共計5車11人救援，到場時，患者意識清醒，左小腿開放性骨折，警消當場固定傷患腳部，同時利用繩索架設籃式擔架，將患者協助脫困至地面，送永康奇美醫院急救。

「有人受困在高空！」鹽行分隊人員今天上午接獲這起受困高空救援勤務，到達現場發現患者受困於約4樓高的天車作業區，且腳部有創傷，鹽行分隊小隊長朱嘉慶評估現場狀況後，立即請救護人員處置傷患，救護人員固定傷患腳部，並建立IV；同時間請特搜人員利用繩索架設及籃式擔架，安全將患者協助脫困。

「緊急救護」目前為消防3大任務中，最為繁重的勤務，對於分隊救護人員而言，出勤救護案件不計其數，也面對各式各樣救護案件，救災救護人員執行每次救護都抱持「同理心」，以細心、耐心及精湛技能，積極正確的處置加上和善關懷的態度為每一趟救護勤務盡心盡力。

男子受困4樓高，鹽行分隊火速救援成功。(鹽行分隊提供／曹婷婷台南傳真)

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