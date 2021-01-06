元旦跨年期間，有1名新北市的陳姓女遊客至台東縣池上鄉伯朗大道遊玩，因為與同行友人玩到忘我，竟連身上名牌LV肩包弄丟都沒察覺，直到熱心民眾將其拾獲交付警局，員警通知其丈夫，她才發現包包丟了，所幸所有物品一件都沒少。（台東縣警局關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

元旦跨年期間，有1名新北市的陳姓女遊客至台東縣池上鄉伯朗大道遊玩，因為與同行友人玩到忘我，竟連身上名牌LV肩包弄丟都沒察覺，直到熱心民眾將其拾獲交付警局，員警通知其丈夫，她才發現包包丟了，所幸所有物品一件都沒少。（台東縣警局關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

元旦跨年期間，有1名新北市的陳姓女遊客在台東縣池上鄉伯朗大道，因為與同行友人玩到忘我，竟連身上名牌LV肩包弄丟都沒察覺，直到熱心民眾將其拾獲交付警局，員警通知其丈夫，她才發現包包丟了，所幸所有物品一件都沒少。

受阿妹跨年開唱效應影響，元旦期間，台東湧入數十萬人次前來觀光。其中縱谷地區池上鄉伯朗大道人潮更是絡繹不絕，就有熱心林姓遊客就在知名打卡點「天堂鞦韆」前的椅子上，撿拾到1個「LV肩包」，隨即送至池上分駐所，交給值班警員陳信帆，經過清查包內有身分證件、「香奈兒」皮夾、I phone11手機及現金等貴重物品，總價約10萬元。

關山警察分局表示，當時陳姓警員一收到陳女的遺失物，發現失主手機也在其中，趕緊透過證件以警用系統，查詢到她丈夫的電話，費了一番功夫後，終於聯繫上這名陳姓女遊客。警方說，當時陳接到電話後，就急忙趕到池上分駐所查看，當看見自己的LV肩包安然被放在警局桌上，包內物品也一樣都沒少，她頓時鬆了一口氣。

警方提醒，民眾出門旅遊，隨身財物務必要注意，尤其現在人手一機，到了景區或是打卡地標，包包可能隨手一放，就開始拍照，臨走前若不檢視，可能就遺落在原地，呼籲民眾多加注意，以免造成不必要的損失，也掃了遊興。此外也提醒民眾，撿拾遺失物占為己有，將觸犯《民事》、《刑事》法條。

(中時 )