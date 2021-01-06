北市明倫社宅月租金破4萬，民進黨立委江永昌著手提案修正《住宅法》，有意將社會住宅免徵地價稅、房屋稅最多10年的期限刪除，藉此讓地方政府能將免徵期過後的租稅成本均攤至社宅租金。他說，若各界有共識，預計下個立法會期將可修法通過，大幅降低社宅租金。

依照現行《住宅法》規定，中央僅授權地方政府於5至10年之內，對社宅減免房屋稅及地價稅，導致地方政府往往會將10年後的房地稅納入興辦成本，進而均攤至民眾得負擔的租金當中，導致價格水漲船高。

江永昌以台北市為例指出，目前北市共規劃46處社宅，總成本為1633億，但其中有424億是社宅興建之後10要支付的房屋稅、地價稅，這佔總成本達四分之一。因此，為了有效降低社宅租金，確實有必要修改《住宅法》當中有關免徵房地稅的年限。

針對社宅租金合理化問題，江永昌今邀集內政部、財政部、社會住宅推動聯盟、北市政府、國家住宅、都市更新中心及學者專家，共同召開公聽會尋求解套。

與會的東吳大學法律系教授陳清秀表示，社會住宅代表的是憲法保障人民的生活權，因此他主張依據量能課稅原則，對社宅本來就該減免租稅。

民眾黨立委蔡壁如則說，明倫住宅有爭議沒關係，主要是有了爭議之後就要想辦法解決。以目前面臨的問題來說，內政部是該主動訂出社宅的負擔基準與補貼方式，而不是光以一句「市價8折」的口號把問題丟給地方。因此，她主張，免徵社宅房地稅的年限應直接訂為55年，再讓地方政府基於自身財政紀律進行彈性調整，若認為非收不可那就收，但若有辦法支應至少有法源免徵。

但清大科技管理學院榮譽講座教授張金鶚提醒，社宅的目標不是興建多少數量，而是幫助了多少弱勢家庭。從這個角度來看，目前社宅平均最多只有30％提供給弱勢族群，所以，該不該拿大眾的錢補助租稅，這是很值得討論的問題。

江永昌指出，目前已先提出《住宅法》第22條修正草案，容許行政院可以無限次數授權地方政府免徵社宅房地稅。目前草案已完成一讀，若能凝聚社會共識，預計下個立法會期就能通過，屆時社宅成本將可不考量房地稅負，預料將可有效降低社宅租金。

(中時 )