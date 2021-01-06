據《NBC》等多家美媒報導，決定拜登政府未來能否順利執政的喬治亞州參議員二輪選舉中，民主黨候選人華諾克（Raphael Warnock）在持續領先後，已於6日凌晨自行宣布當選，不僅創下喬治亞州有史以來首位非裔參議員，也是民主黨自2000年後首次取得參議院席次，更讓民主黨距離掌控參議院更進一步。而美媒分析，民主黨有望「翻紅轉藍」，主因仍是選民表達對總統川普的反對。

喬治亞州參議員二輪選舉中，民主黨候選人華諾克（Raphael Warnock）在持續領先後，已自行宣布當選，讓民主黨距離掌控參議院更進一步。

報導指出，包括《紐約時報》、美國有線電視新聞網以及《華盛頓郵報》等多家主流美媒皆已預測華諾克勝出，讓他擊退尋求連任的共和黨的川普追隨者羅夫勒（Kelly Loeffler），先替民主黨拿下一席。

另外，只要同時競選但些微落後的紀錄片製作人奧索夫（Jon Ossoff）能反超過尋求連任的共和黨籍參議員帕度（David Perdue），民主黨即可在喬治亞州拿下2席，讓參議院中的共和黨與民主黨席次來到50比50打平，若在重要法案中投票時，屆時會由副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）發揮關鍵性決定。

根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）出口民調，原本羅夫勒與華諾克之間選情吃緊，而羅夫勒僅以以不到1個百點領先，而在5日開票時也是羅夫勒取得領先，但隨後華諾克超前並擴大選票差距；而在開出97%選票後，華諾克以3萬5702票、0.8個百分點差距領先羅夫勒，打破外界眼鏡，他也隨後透過視訊自行宣布勝選。

另外，民主黨可能在參議院中取得多數地位的勝利，正是展現選民對川普強烈的駁斥。總統大選失利後鮮少出席公開場合的川普，在幕僚勸說之下仍出席共和黨議員們的選前之夜。不過在川普施壓喬州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）要他找出足夠選票讓他推翻當地大選結果後，讓當地的川粉備受壓抑，導致共和黨人不僅要安撫川粉心情，但又要維持選舉正當性，讓共和黨在此役不得不陷入分裂。

(中時新聞網)