烏日警察官吏派出所經整修後移交警方使用，讓歷史建築回復原有使用功能。（林欣儀攝）

烏日警方昨天舉辦熱鬧的入厝儀式，為整修完成後的警察官吏派出所增添人味。（林欣儀攝）

有百年歷史的「烏日警察官吏派出所」，歷經1年多整修，去年底完工並移交烏日警分局規畫使用，分局6日歡喜搓湯圓、舉辦熱鬧的入厝儀式，未來這棟保存完整的日式木構造歷史建築將作為交通組辦公廳舍，民眾洽公或繳交罰單更方便，預計將成為熱門打卡景點。

位於烏日區三民街上的「烏日警察官吏派出所」大正8年（1919年）啟用，為日據時代警察辦公廳舍、之後兩側規畫為家眷宿舍；整修完成後的日式木造建築古色古香，搭配建物前的大片綠地、小步道及後方一口古井，近來已吸引不少民眾來拍照、參觀。

警方指出，「烏日警察官吏派出所」在1964年後不再作為辦公廳舍，但因仍有眷屬居住，直到1994年眷屬離開後才由台中市警局收回；但因建物老舊、缺乏修繕，整座建築淹沒在雜草中長達10多年，直到2013年市府登錄其為歷史建築、啟動調查，2年後著手計畫修復。

文化局表示，經爭取文化部補助935萬多元、市府編列1143多萬元配合款，前年4月開始進行官吏派出所修復工程，去年底完工後移交給台中市警局，讓歷史建築回復其原本使用用途，未來盼適度開放部分空間，同時串聯鄰近的烏日庄役所、聚奎居等歷史建物，規畫整套文化旅程，也見證烏日歷史發展。

烏日分局指出，原本交通組辦公廳舍位於分局4樓，對來洽公或繳交交通罰款的民眾很不方便，官吏派出所整修完成後將做為交通組廳舍使用，進入內部還可聞到濃濃檜木香。

(中時 )