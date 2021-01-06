調查指出，在資源與經濟支持體系對兩性分配不均衡下，新冠疫情對女性企業主尤其造成嚴重衝擊，而從萬事達卡公布2020年最新「女性創業指數（Mastercard Index of Women Entrepreneurs）」調查報告顯示，台灣在全球的表現亮眼，進步3個名次，獲得全球第12名以及亞太區第4名，充分顯現台灣擁有良好的女性創業支持體系，能抵禦此波衝擊。

萬事達卡「女性創業指數」報告，針對全球58個經濟體，透過「女性進步程度」、「女性教育與金融背景」及「女性創業環境」三大要素分析。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，在經歷充滿挑戰的一年，台灣女性創業力不退反升，尤其在「女性教育與金融背景」項目躍升16名，獲得全球第8名的好成績。

此外，台灣不論是在政策發展或企業資源都給女性創業良好的支持，因此在「女性創業環境」指標也上升了4個名次。根據2020年經濟部中小企業白皮書統計，台灣女性企業主家數占比達36.8％，且仍在逐年成長中。

萬事達卡「女性創業指數」報告顯示，台灣為高度開發且高收入的經濟體，在普惠金融上的性別差異相當小，男女性僅有1.5～2％的差距，有超過9成的女性都有銀行帳戶，能自由靈活運用資金，且有將近6成台灣女性都擁有自己的信用卡。成熟的市場發展更有能力抵禦外在環境對於經濟的影響。

然而，目前在全球許多市場，女性在金融普惠程度上相較於男性仍有相當大的落差，奈及利亞、突尼西亞、烏干達等市場僅有20～30％的女性擁有銀行帳戶，可以彈性運用資金，且只有1～4％的人有資格申請信用卡，顯現全球要解決普惠金融上的性別差距進展仍非常緩慢。

萬事達卡持續關注全球女性議題，並致力推動全球女性企業的發展。萬事達卡透過「Start Path」與「Fintech Express」等計畫提供女性創業支持。

2020年初，萬事達卡更擴大普惠金融承諾，計畫為全球2,500萬女性創業家打造專屬解決方案，協助其進一步實現業務發展。

此外，萬事達卡目前已在孟加拉、大陸、印度、尼泊爾及新加坡等市場提供近20萬名婦女金融知識培訓課程，並透過萬事達卡影響力基金（Mastercard Impact Fund）為女性提供企業發展所需的資金資助。

(工商 )