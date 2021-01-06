公平會6日針對日商日本藥品開發公司台灣分公司從事多層次傳銷，變更銷售商品，未事先向公平會報備，而被處以新台幣5萬元罰鍰。
公平會表示，日本藥品公司於92年3月間報備從事多層次傳銷，主要銷售食品。
但是，公平會在2020年8月27日派員赴日本藥品公司主要營業所進行業務檢查，查到日本藥品公司新增銷售「百綠胡蘿蔔素（300公克）」、「百綠胡蘿蔔素 隨身包（36公克）」及「百綠紅甜菜根 隨身包（32公克）」等3項商品，卻沒有事先報備，已違反多層次傳銷管理法，進而處以5萬元罰鍰。
(工商 )
公平會6日針對日商日本藥品開發公司台灣分公司從事多層次傳銷，變更銷售商品，未事先向公平會報備，而被處以新台幣5萬元罰鍰。
公平會表示，日本藥品公司於92年3月間報備從事多層次傳銷，主要銷售食品。
但是，公平會在2020年8月27日派員赴日本藥品公司主要營業所進行業務檢查，查到日本藥品公司新增銷售「百綠胡蘿蔔素（300公克）」、「百綠胡蘿蔔素 隨身包（36公克）」及「百綠紅甜菜根 隨身包（32公克）」等3項商品，卻沒有事先報備，已違反多層次傳銷管理法，進而處以5萬元罰鍰。
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