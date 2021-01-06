資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與證券交易所6日共同主辦「台灣證券交易所創新板上市方案說明會」，幫助我國資本市場接軌國際，迎接2021成長契機。

邁入2021年，新冠肺炎疫情持續影響全球，各大央行推出的低利率及貨幣寬鬆政策使金融資產價值飆升，進而帶動全球資本市場活絡。另一方面，生技大廠持續取得抗新冠藥品疫苗研發新突破，為疫情復甦帶來曙光，並讓更多投資人關注生醫產業。

證券交易所副總經理陳麗卿指出，資本市場於推動產業創新扮演關鍵角色，如生技醫療、物聯網、人工智慧、大數據等具有前瞻技術或創新經營模式的公司逐漸在全球資本市場嶄露頭角，並籌募資金而得以快速成長。台灣創新板正是為扶持創新產業發展，並完善企業籌資管道而開設，期待此板吸引符合條件之創新公司進入資本市場籌募資金，匯聚台灣創新上市聚落。

其中，生技產業亦屬受惠之產業，台灣創新板預計開放免除營收與獲利條件，並且市值達30億元的生技公司，滿足其他創新板條件即可上市。

對於其他具有創新能力的物聯網、人工智慧、大數據等技術應用產業，開放市值15億元，最近一年營業收入1.5億元；及市值40億元，無需營收兩種上市條件。

陳麗卿指出，創新板設立「合格投資人」門檻，期望吸引創投、專業投資法人及具有經驗的合格投資人，增加投資標的，幫助台灣創新產業接軌國際。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲指出，金管會持續推出新政策，放寬IPO申請之條件，強化業者進入資本市場之信心，業者可依據公司規模與未來營運規劃，選擇適合的掛牌市場，增加資金籌募的管道。在各項經濟振興政策推陳出新之下，2021年預計有更多公司加速邁向資本市場的進程。

資誠聯合會計師事務所生醫產業合夥會計師游淑芬指出，2020上半年疫情衝擊資本市場，在全球疫情高峰的3月至4月，標普500指數重跌35％，然而下半年各國逐漸控制疫情，資本市場呈現V型復甦。依據資誠彙整全球主要生醫IPO交易所之統計，2020年度全球生醫產業IPO募資規模達467億美金，較2019年成長一倍並創下募資金額新高；2020年度全球生醫產業IPO家數207家，較2019年成長31％。

在地區分布方面，美國是生醫IPO最大市場，2020年生醫IPO家數共107家，募資金額226億美金。亞洲地區（台灣、香港、中國、以及亞太地區市場）生醫IPO家數共75家，募資221億美金而緊追在後。

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