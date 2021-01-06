日本演員柴崎幸去年底剛演完《35歲的少女》，在劇中與鈴木保奈美扮母女。可能因為劇中角色關係，柴崎幸近來頻頻回憶童年時期，去年耶誕時期先公開了一張幼小的她在雪中的照片，5日她又再po出稍長大後的童年照作為新年祝賀，照片中的她已是美人胚子。

柴崎幸童年時模樣可愛。（摘自柴崎幸IG）

今年39歲的她發文「謹賀新年 很具時代感的照片」，題標則寫著「＃新年相關照＃今年新年沒拍出什麼好相片」「＃今年也請多指教」。她身後的舊式電視醒目外，擺置於電視上的日本東北手工藝品代表「木芥子」（kokeshi），「大電視上的木芥子」是當時日本家庭客廳的代表景象。

柴崎幸有可能是在自家所拍，她站在電視前笑顔滿面比「peace」手勢，可愛模樣獲網民齊嚷「太可愛了」外，也有不少人視線飄到身後老電視讓日本網民叫「好懷念的電視！」「以前我家也有木芥子！」，感受濃厚的時代氣息。

LiSA接棒唱〈人魚〉

柴崎幸童年時模樣可愛。（摘自柴崎幸IG）

柴崎幸近年演技受矚目，而過去曾出過近30首單曲與6張原創專輯，算是多產歌手。2010年6月30日她自己抒情歌精選輯《Love&Ballad Selection》中收錄了她重唱NOKKO的〈人魚〉，安室奈美惠在‘2006年也曾重唱該曲，柴崎幸唱出自己的療癒韻味。〈人魚〉作曲者筒美京平去年底病逝，享年81歳。今春筒美京平經典作品的致敬專輯《SONG BOOK》將發行，當中將由LiSA重新演繹〈人魚〉。

柴崎幸2010年抒情歌精選輯《Love&Ballad Selection》收錄了她重新演繹的〈人魚〉。（取自Amazon）

(中時 )