位在台中市北屯區，占地2000多坪的「總站夜市」，去年雙十連假風光開幕，但因噪音、交通等問題，遭經發局當場處6萬元罰鍰，並命其立即停業，後續如繼續營業，則將按次處罰，業者依《台中市攤販集中區設置管理自治條例》卡關3個月，攤商無法做生意，7日上午10時將到市府舉白布條抗議，對此，經發局表示，該案已經4次書面修正，但業者提送的計畫書內容，仍然補正不全，無法解決地方反映的噪音、光害、交通等問題，依規駁回設置申請。

總站夜市攤商自救會明天上午將到市府高舉白布條抗議，抱怨營業延宕3個月，這處位於北屯區捷運機廠旁的「總站夜市」，共有300個攤位，還提供五星級廁所，但去年10月搶先開幕，吸引大批人潮，不只交通大亂還造成跳電。

但業者當時向市府表示，早在2020年4月已承租土地，規畫設置營業，但因疫情影響延宕申請，有經營成本壓力，所以先行營業。

對攤商要來市府抗議，經發局表示，總站夜市去年8月7日依台中市政府攤販集中區設置管理條例申請營業許可，然而業者卻在10月9日至11日尚未取得許可即違法營運，經發局現場稽查處罰鍰6萬元並勒令停業，後續也多次接獲人民陳情該夜市造成交通堵塞、車輛違停、噪音、油煙、垃圾等問題。

經發局強調，總站夜市已經4次書面修正，但依據業者最新提送的計畫書內容，仍然補正不全，無法解決地方反映的噪音、光害、交通等問題，如營業勢必影響周邊環境及交通。

「依規駁回設置申請！」經發局說，業者如不服經發局所作處分，可於接獲行政處分送達次日起30日內，依《訴願法》第58條第1項規定提起行政救濟。

經發局向業者說出重話，業者未取得營業許可前，不得先行招商營業，若夜市違反相關規定，市府將依規處理。

(中時 )