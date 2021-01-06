在歐股開盤之初，傳出民主黨人在喬州參院選舉暫拿下一席，投資人預期將出現更大的財政刺激措施，帶動歐股上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數漲0.09%，為401.31點。經濟敏感的能源股和銀行股領漲。倫敦FTSE 100指數漲0.8%，德國DAX指數漲0.3%。

主要石油股英國的BP、皇家殼牌(Shell)、道達爾(Total)上漲。沙烏地阿拉伯在與石油聯盟的會議中承諾超乎預期的減產，原油價格漲至去年二月以來的高價。

銀行股漲逾2.5%。其他週期性部門例如汽車股和保險股皆漲逾1%。

美國參院選舉仍在開票和計票中，市場似乎已經開始往藍色浪潮(民主黨)方向靠攏，更多的財政刺激，另外更多的企業管制和加稅，似乎為總統當選人拜登(Biden)鋪平道路。

在歐洲主要股市，健康照護股、食品和飲料股、技術股的拉回，減緩的歐股的上漲。

(時報資訊)