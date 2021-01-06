新北市泰山區貴子里長戴聯樹為了美化明志路三段上的新北綠家園，向明志科大借來紀念王永慶逝世10周年所製作的20隻鵝藝術品放置，前天上午里長巡視時發現遭到不明人士破壞，其中2隻鵝遭到斷頭及斷腿，氣得PO網緝兇，警方表示，目前已掌握可疑對象，將通知到案說明釐清案情。

王永慶生前在公開演講中，曾多次提到「瘦鵝理論」，他說二次大戰期間，米店被迫停業，於是買了便宜的瘦鵝來養，靠撿著巿場剩菜葉把瘦鵝養成近十斤的大肥鵝，認為「在面對惡劣環境時，只要能苦撐下去，遇到一絲機會便能大放異彩」。而所創立明志科技大學更在他逝世十周年，設計鵝藝術品放置校內，勉懷他的刻苦耐勞的精神。

貴子里長戴聯樹表示，公園原是閒置公有土地，經重新規畫進行綠美化，除改善原先地勢低漥積水問題，並施作的環狀心型步道，去年更向明志科大借來20隻裝飾鵝放置，由於鵝的動作皆不同，需獨立開模製作，每隻造價3萬元，前天前往巡視時竟發現鵝遭到破壞，氣得立即向警方報案。

明志派出所長陳聲華表示，公園內的監視器故障，將擴大調閱附近監視器追查，由於事發前一天仍有民眾看到鵝藝術品未損壞，當天凌晨有民眾檢舉該公園內有青少年聚集且暄曄音過大，警方到場後留下資料勸導離開，將通知該群少年前來說明，釐清是否與公園遭破壞有關。

泰山區長林慶豐表示，新北綠家園為貴子里重要地標，為公所及里長共同精心維護的公共建設，希望大家能夠發揮愛心共同維護公園設施，以維持優質的生活環境。

(中時 )