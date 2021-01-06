國小數學題越來越難，有些題目不僅小學生看不懂，甚至連家長都看到一個頭兩個大。一名網友近日在臉書分享一道數學題，請大家幫忙解答，不料題目曝光後讓眾人傻眼，網友反映出題邏輯超怪，笑稱數學老師的題目恐怕會讓國文老師哭泣。

這名網友1月4日在臉書社團《爆怨2公社》PO出數學考題，並詢問「有同學會算嗎？」題目寫道「王老師買了一包小熊軟糖有120個，要給五年級的同學吃。結果小名因為肚子很餓，吃了17/24包；小馨也不甘示弱，吃了66個，誰吃的軟糖比較多？多幾包軟糖？」

網友PO出數學題目，詢問有同學會算嗎？(圖/截自臉書 爆怨2公社)

有網友解答「一包120個，乘以小名吃的17/24等於85，比小馨吃的66個多，85-66=19，因此小名比小馨多吃了19個」。雖然有不少網友都很快就算出正解，不過回頭檢視題目還是覺得哪裡怪怪的，有網友點出題目的問題後，讓眾人崩潰。

網友指出，一包糖120顆，小名吃了85顆後，只剩下35顆，小馨怎麼可能還吃了66顆？若把小名和小馨吃的加起來，85+66就有151了，已經超過原本的總數120，邏輯上根本不通。此外，還有網友揪出題目最後寫「多幾包軟糖」也不對，應該要問「多幾個」才對。

問題曝光後，讓眾多網友笑翻，紛紛回應「愈吃愈多，這哪裡買的」、「王老師有聚寶盆？」、「其實小馨吃的是她自己去買的」、「這個案情不單純」、「出題邏輯怪怪的」、「出題老師累了？」、「老師的數學不好喔」、「老師的老師看要哭哭了」、「數學老師的國文老師在哭泣」。

國小數學題「5個9」＝？ 全班28人答錯

(中時新聞網)