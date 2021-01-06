彰化市東外環道2.2公里處已經連續3年都榮登桿王了，速限為70公里，超過80公里即會被拍照告發。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市東外環道2.2公里處已經連續3年都榮登桿王了，速限為70公里，超過80公里即會被拍照告發。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣重要道路共設62處固定式測速桿，彰化縣警察局交通隊統計，去年共取締5萬7493件，超速每件從1200元起跳至2400元，估計可為公庫進帳上億元；彰化市台74甲線2.2K處更是出了名讓荷包難過，測錄1萬6974次，已連3年稱霸，再登「桿王」。

彰化縣警局交通統計，縣內10大固定式測速照相取締路段與件數，分別是彰化市東外環道2.2公里處1萬6943件、員林市員埔路與三潭巷口8116件、彰化市139線20.99公里處7874件、和美鎮線東路五段6865件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口5542件、社頭鄉141線6.6公里處2774件、和美鎮和港路與西興路口2558件、北斗鎮斗苑路與斗苑路2段307巷口2508件、花壇鄉台1線194.496公里處2088件、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口722件。

十大測速桿，彰化市東外環道2.2公里處已經連續3年都榮登桿王了，速限為70公里，超過80公里即會被拍照告發，先是南向測速，後來測速桿改為北上，再改回南向，道路寬敞，駕駛不管上、下坡，常常以為已經駛在快速道路了，油門一踏就踩到紅單了，竟是第2名的兩倍之多。

取締第2名是設在員林市員埔路與三潭路口，新設不到半年，已經告發8116件。

彰化縣139線道重機、超跑飛馳，車禍頻傳更是出了名，今年已經造成4人死亡車禍，原本限速每小時50公里，在10月下旬再度降低速限為40公里，一下子衝高取締件數，上半年3616件、下半年4258件，拿下第3名。

交通隊長林世明表示，汽機車超速違規，每件處罰1200元至2400元，警方測速取締絕對不是為了罰錢、「搶錢」，主要是維護用路人的安全，設置測速的定點都會依車流、路況及交通事故件數進行評估，相關單位會勘後，經過公告及設置預告標誌，執行取締，希望收到超速罰單後心生警惕，降低違規件數的確有效果。

(中時 )