國家通訊委員會（NCC）今(6)日發出新聞稿，指出因刑事警察局提供情資，指出台灣大哥大自有品牌手機AMAZING A32特定版本，遭植入惡意程式一事，恐讓消費者成為詐騙公司人頭帳戶一事。台灣大哥大先前已發出聲明回應，指出將協助用戶升級新版軟體。並進入一步針對旗下自有品牌手機受影響的情況進行說明。

針對上述事件，台灣大哥大發出的最新聲明指出，「Amazing A32」事件在台灣大哥大收到相關單位通知之後，即主動針對A32手機軟體做檢測，並同步提供電信技術中心檢測，發現有資安疑慮後，已立即主動封鎖海外七個惡意IP，並要求合作廠商「力平國際」開發新版2.0作業系統，本案因屬檢方及刑事警察局偵辦中之案件，基於偵查不公開原則，本公司陸續先以客服致電用戶端協助軟升或更換其他方案機種已達1,337門。

台灣大哥大指出，「Amazing A32」是一款貼牌產品，由台灣大哥大授權台灣廠商「力平國際」使用Amazing商標，該款手機的設計、生產、製造及送驗檢測，皆由「力平國際」負責。經台灣大哥大清查「力平國際」所生產的Amazing貼牌手機，僅「Amazing A32」委由中國大陸廠商華瓏公司代工，因而產生此資安疑慮，其他同品牌Amazing機種都沒有相關問題

台灣大表示，「Amazing A32」當時入關已通過檢驗及取得型式認證後，才再交由台灣大哥大銷售。「Amazing A32」手機係為加速用戶由3G轉4G，於2018年4月4日推出，單機定價為1,990元，總計「力平國際」出貨94,191支手機，2020年7月5G開台後，因應產品調整，Amazing A32手機於本公司相關通路已全面下架。

截至目前為止，屬於台灣大哥大網內門號且仍持續使用Amazing A32的用戶數僅剩出貨量8%(7,557人)。而目前台灣大哥大受影響用戶數統計約200位來說（手機使用上有資安疑慮），占總出貨量約0.21%。台灣大哥大指出，將會秉持積極負責的態度，全力協助「力平國際」宣布全面召回「Amazing A32」進行安全性軟體升級。

使用Amazing A32的消費者，即日起可透過台灣大哥大網站下載V2.0版更新程式，或可以前往台灣大哥大各直營門市（1/8起可至加盟門市辦理），由專人協助進行系統程式更新。此外也提供專線服務電話，以手機直撥188或撥打0809-000-852（免付費專線）/02-66062999，按選項5，由客服人員協助處理。

(科技)