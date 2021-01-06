台灣豬標章引發混亂，消費者文教基金會董事長黃怡騰下午在國民黨中常會上批評，標示台灣豬的制度是造成社會不安的來源；黨主席江啟臣則提醒，若標章讓人民不安，就代表沒有公信力，貼在多標章都沒用，人民始終會懷疑，並痛批食安不是光靠貼貼紙，若這麼簡單，政府也太好幹。

萊豬已正式開放進口，但台灣豬標章沒有統一，有需經過農委會認證的台灣豬標章，以及開放給業者自行下載的台灣豬貼紙，引起市場混亂。國民黨中常會下午邀請消費者文教基金會董事長黃怡騰，針對「消保團體的觀點談萊豬」進行專題演講。

黃怡騰指出，萊豬在元旦進口後，農委會由於急於推廣、衝數量，初期審核鬆散，只採書面審核，無法有效執行查核，遑論建立公信力，恐怕會有入民於罪的刑事後座力，讓誤用台灣豬標章的業者，遭受最高3年以下有期徒刑的刑罰。

黃怡騰表示，衛福部開放業者下載台灣豬貼紙，但這對於「不是進口萊豬、也不是賣萊豬、但要標貼紙」的業者，很有可能因為使用不慎而被罰鍰，他批評，該標的萊劑不標，有萊豬不標，無萊豬卻要大家一起標，政府簡直劃錯重點、射錯箭靶、傷及無辜，而標示制度也是造成社會不安與擾動的來源，應該積極改進。

至於後續對策，黃怡騰認為，應整合「萊豬標章」，只標萊豬，若中央不做，地方來做；推動「產銷履歷」，讓萊豬無所遁形；建立產品抽樣與檢驗機制，完備風險捕捉。他也擔憂外食人口、大學院校學生，未來恐成進口萊豬潛在的主要消費者？

國民黨主席江啟臣聞言後說，開放萊豬後，消費者緊張不安，顯示政府沒有準備、也沒有能力、更不負責任，陷人民於不義，而業者誤貼標章都要負起法律責任，現在就是食不安、民就不安、國就不安，一環叩一環。他痛批，若中央政府撒手不管，全部丟給地方，擺明就是甩鍋，而食安管理需要人力與經費，先前養豬大縣雲林縣評估一年要3千萬。

江啟臣抨擊，標章要有效，代表要有公信力，也就是政府的公權力，若標章讓人民不安，就代表沒有公信力，貼在多標章都沒用，大家都會懷疑，且食安不是靠貼貼紙，若這麼簡單，政府也太好幹，實際上沒有那麼容易。江也呼籲立院黨團、縣市議會黨團共同來補破網，推動反萊豬公投連署，透過公投投票拒萊豬，把萊豬擋在境外，維護人民健康。

(中時 )